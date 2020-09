Coronavirus, virologo Crisanti: “Ridurre la quarantena è una scelta politica, non scientifica. Le elezioni sono occasione distruttive per la scuola” (Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi, dopo lunghi mesi di stop, la scuola è ripartita e affronta la sfida dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Sulla scuola ”ho dato suggerimenti e sollevato critiche, ma in questo momento vanno messe da parte. Dobbiamo fare tutti in modo che questo sia un successo. È nelle nostre mani far sì che l’inizio della scuola sia un successo e che ne vediamo anche la fine regolare. Richiede l’apporto di tutti e richiede anche un apporto di flessibilità: se alcune di queste misure si rivelassero inadeguate bisogna correggerle rapidamente. Questi sono gli ingredienti: facciamo uno sforzo collettivo e corale e cerchiamo di cambiare se qualcosa non funziona”. Lo ha dichiarato a Tribù, su Sky TG24, il virologo Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi, dopo lunghi mesi di stop, la scuola è ripartita e affronta la sfida dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Sulla scuola ”ho dato suggerimenti e sollevato critiche, ma in questo momento vanno messe da parte. Dobbiamo fare tutti in modo che questo sia un successo. È nelle nostre mani far sì che l’inizio della scuola sia un successo e che ne vediamo anche la fine regolare. Richiede l’apporto di tutti e richiede anche un apporto di flessibilità: se alcune di queste misure si rivelassero inadeguate bisogna correggerle rapidamente. Questigli ingredienti: facciamo uno sforzo collettivo e corale e cerchiamo di cambiare se qualcosa non funziona”. Lo ha dichiarato a Tribù, su Sky TG24, ilAndrea, ordinario di microbiologia ...

