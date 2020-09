Coronavirus, vaccino Pfizer: entro ottobre sapremo se funziona (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – La corsa al vaccino contro il Covid-19 entra nella sua fase più calda. Oggi il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, ha fatto sapere che entro la fine di ottobre si saprà se il vaccino che sta preparando la sua azienda funzionerà a meno. “Nel migliore dei casi c’è una buona probabilità, più del 60%”, ha dichiarato Bourla ai microfoni della CBS. Qualora l’esito sarà positivo la palla passerà alle autorità che determineranno i tempi del lancio sul mercato. A preoccupare maggiormente il Ceo del colosso farmaceutico è però la fase della distribuzione a causa delle complessità dettate dalla spedizione di medicinali, anche se ha assicurato che la sua azienda è pronta a gestire questo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – La corsa alcontro il Covid-19 entra nella sua fase più calda. Oggi il Ceo di, Albert Bourla, ha fatto sapere chela fine disi saprà se ilche sta preparando la sua azienda funzionerà a meno. “Nel migliore dei casi c’è una buona probabilità, più del 60%”, ha dichiarato Bourla ai microfoni della CBS. Qualora l’esito sarà positivo la palla passerà alle autorità che determineranno i tempi del lancio sul mercato. A preoccupare maggiormente il Ceo del colosso farmaceutico è però la fase della distribuzione a causa delle complessità dettate dalla spedizione di medicinali, anche se ha assicurato che la sua azienda è pronta a gestire questo ...

