Coronavirus, vaccino di Oxford. Il presidente della Irbm: “Due milioni di dosi entro la fine dell’anno” (Di lunedì 14 settembre 2020) Passata la grande paura per lo stop della sperimentazione del vaccino Oxford/AstraZeneca/Irbm si guarda avanti. entro l’anno avremo 2 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 dice il presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo in un’intervista su La Stampa, facendo presente – a proposito dello stop sulla sperimentazione – che “non abbiamo fatto neppure in tempo a fermarci: tutto si è risolto in 24 ore con la commissione scientifica indipendente che ha stabilito che la reazione non dipendeva dal vaccino”; nei 50mila volontari su cui è in corso la sperimentazione non si sono registrate fino a oggi reazioni avverse: “Se nella fase 1 e 2 si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Passata la grande paura per lo stopsperimentazione del/AstraZeneca/si guarda avanti.l’anno avremo 2didianti Covid-19 dice ildell’di Pomezia Piero Di Lorenzo in un’intervista su La Stampa, facendo presente – a proposito dello stop sulla sperimentazione – che “non abbiamo fatto neppure in tempo a fermarci: tutto si è risolto in 24 ore con la commissione scientifica indipendente che ha stabilito che la reazione non dipendeva dal”; nei 50mila volontari su cui è in corso la sperimentazione non si sono registrate fino a oggi reazioni avverse: “Se nella fase 1 e 2 si ...

