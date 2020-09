Coronavirus, Silvio Berlusconi sarà dimesso in tarda mattinata (Di lunedì 14 settembre 2020) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , sarà dimesso in tarda mattinata dall' Ospedale San Raffaele di Milano . Dopo 11 giorni di ricovero a seguito della positività dal Coronavirus , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) Il leader di Forza Italia,, saràindall' Ospedale San Raffaele di Milano . Dopo 11 giorni di ricovero a seguito della positività dal, ...

SkyTG24 : Coronavirus, Silvio Berlusconi oggi dimesso dal San Raffaele - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Silvio Berlusconi sarà dimesso in tarda mattinata #SilvioBerlusconi - Agenzia_Ansa : #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA - Bobbio65M : RT @LisadaCa: SE MI VENISSE IL #COVID19 VORREI ESSERE CURATA DAL PROF. @azangrillo! E' UN MEDICO D'ECCELLENZA, ALTROCHE' CAXXARI IN TV, ALT… - Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Silvio Berlusconi sarà dimesso in tarda mattinata #SilvioBerlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Silvio Coronavirus, Berlusconi sarà dimesso dal San Raffaele Agenzia ANSA Berlusconi dimesso dal San Raffaele. Resterà in isolamento domiciliare

Silvio Berlusconi verrà dimesso oggi, lunedì 14 settembre, dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato per coronavirus L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sarà dimesso o ...

Silvio Berlusconi sarà dimesso in mattinata dall'ospedale

Silvio Berlusconi verrà dimesso dall'ospedale San Raffele di Milano in tarda mattina. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato nella notte del 3 settembre dopo essere risultato positivo al Covid ...

Silvio Berlusconi verrà dimesso oggi, lunedì 14 settembre, dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato per coronavirus L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sarà dimesso o ...Silvio Berlusconi verrà dimesso dall'ospedale San Raffele di Milano in tarda mattina. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato nella notte del 3 settembre dopo essere risultato positivo al Covid ...