Coronavirus | Silvio Berlusconi dimesso | le prime parole dopo la malattia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 14 settembre 2020)è stato11 giorni di ricovero al San Raffaele per iled ha parlato davanti ai microfoni, per dare una diretta testimonianza di com’è stato vivere la: “Ognuno di noi è esposto”si è presentato alle telecamere in giacca e cravatta, provato dall’esperienza ma comunque positivo: “Anche stavolta l’ho scampata bella”, ha detto il politico, che aveva già dichiarato di essere rimasto estremamente colpito dalla. Ora,invita alla precauzione massima. ...