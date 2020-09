Coronavirus Sicilia, il bollettino del 14 settembre 2020: 65 nuovi casi, in aumento i ricoveri (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono 65 i nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri; 2.158 i tamponi processati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 14 settembre 2020. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 1842, 136 sono le persone ricoverate in ospedale (120 ieri), di cui 16 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). 1690 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 3172 i guariti (+24 rispetto a ieri), mentre i deceduti sono 292.La Regione Siciliana ha comunicato che tra i 65 nuovi contagi, 6 sono migranti. Palermo resta la città in cui si registra l’incremento maggiore, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono 65 idi positività emersi nelle ultime 24 ore in, quattro in più rispetto alla giornata di ieri; 2.158 i tamponi processati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 14. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 1842, 136 sono le persone ricoverate in ospedale (120 ieri), di cui 16 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). 1690 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 3172 i guariti (+24 rispetto a ieri), mentre i deceduti sono 292.La Regionena ha comunicato che tra i 65contagi, 6 sono migranti. Palermo resta la città in cui si registra l’incremento maggiore, ...

