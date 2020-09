Coronavirus | Segugio it | 2020 anno nero per crollo prezzi rc auto e moto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Labitalia) - Ilsarà unda ricordare sul fronte deirc, con crolli mai registrati in precedenza. A dirlo.it leader nella comparazione assicurativa in Italia, che ha svolto un'analisi per capire a quali fattori sia collegata questa perdurante condizione dircestremamente bassi, di cui i consumatori stattualmente beneficiando. Rispetto a fine 2019 idell'rccominciato a ridursi sensibilmente in marzo, per poi raggiungere il minimo ad aprile, quando l'rcha segnato un -17% e l'rcun -30%. Questo tracollo è da attribuirsi ...