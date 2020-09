Coronavirus, record di contagi nel mondo. Oms: “Nelle ultime 24 ore sono stati 307.930”. In Usa 194mila morti e oltre 2 milioni di guariti (Di lunedì 14 settembre 2020) Un nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus a livello globale: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il livello più alto in assoluto dall’inizio della pandemia. Allo stesso tempo, riporta l’Oms sul proprio sito, vi sono stati oltre 5.500 nuovi decessi, per un totale di 917.417 vittime. Nel mondo i casi di contagio confermati si avviano verso quota 29 milioni. Il precedente record giornaliero era stato segnato il 6 settembre scorso con 306.857 nuove infezioni. Tra i paesi più colpiti gli stati Uniti: il numero dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Un nuovogiornaliero di casi dia livello globale: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), inel307.930 nelle24 ore, il livello più alto in assoluto dall’inizio della pandemia. Allo stesso tempo, riporta l’Oms sul proprio sito, vi5.500 nuovi decessi, per un totale di 917.417 vittime. Neli casi dio confermati si avviano verso quota 29. Il precedentegiornaliero era stato segnato il 6 settembre scorso con 306.857 nuove infezioni. Tra i paesi più colpiti gliUniti: il numero dei ...

