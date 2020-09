Coronavirus: record di casi nel mondo, verso i 29 milioni di contagi (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanit , Oms,, i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore , il livello pi alto ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovogiornaliero didia livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanit , Oms,, inelsono stati 307.930 nelle ultime 24 ore , il livello pi alto ...

RaiNews : Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (… - fattoquotidiano : Coronavirus, record di contagi nel mondo. Oms: “Nelle ultime 24 ore sono stati 307.930”. In Usa 194mila morti e olt… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Oms, nuovo record di casi nel mondo, 307.930 in un solo giorno - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Oms: più morti in Europa a ottobre e novembre. Record di contagi globali: quasi 308 m… - polisblogit : Coronavirus: nuovo record di casi in un giorno, 29 milioni i contagi nel mondo -