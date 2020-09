Coronavirus, primo giorno di scuola: ecco come sono ripartiti gli studenti tra mascherine e distanziamento (Di lunedì 14 settembre 2020) Questa mattina, 14 settembre, è suonata la prima campanella scolastica in 12 regioni più la provincia di Trento, per un totale di 5,6 milioni di studenti. Tra incertezze sul futuro e un pizzico di emozione, l’Italia punta sulle nuove generazioni per tornare alla normalità, ma non manca il timore. Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Questa mattina, 14 settembre, è suonata la prima campanella scolastica in 12 regioni più la provincia di Trento, per un totale di 5,6 milioni di. Tra incertezze sul futuro e un pizzico di emozione, l’Italia punta sulle nuove generazioni per tornare alla normalità, ma non manca il timore. Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico … L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo Primo caso di coronavirus a Padria - L L'Unione Sarda.it Presentato bando agricoltura, Santelli: "credo in questo settore anche come marcatore culturale"

“L’assiduità del lavoro porta frutti”. Così ha esordito il presidente della Regione Jole Santelli nel suo intervento durante la conferenza stampa di presentazione la Misura 21 del bando del PSR Calabr ...

Borsa: il rimbalzo dei tech non basta all'Europa, a Milano si salva St (+3,6%)

Ne' sono bastate le speranze di una messa a punto di un vaccino contro il coronavirus, visto che AstraZeneca ha ripreso la sperimentazione e Pfizer si e' detta pronta a metterlo a disposizione degli ...

