Coronavirus, Oms: "Sarà un autunno duro: in Europa aumenteranno i morti per Covid" (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal Coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all’agenzia di stampa Afp il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge. “Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità”, ha sottolineato Kluge spiegando che i decessi aumenteranno a causa dell’attuale incremento dei casi di contagio.Comunicato il nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus a livello globale: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il livello più alto in assoluto dall’inizio della pandemia. Allo stesso tempo, riporta l’Oms sul ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) L’vedrà un aumento dei decessi provocati dalnei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all’agenzia di stampa Afp il direttore per l’dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge. “Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità”, ha sottolineato Kluge spiegando che i decessia causa dell’attuale incremento dei casi di contagio.Comunicato il nuovo record giornaliero di casi dia livello globale: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il livello più alto in assoluto dall’inizio della pandemia. Allo stesso tempo, riporta l’Oms sul ...

