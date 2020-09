Coronavirus: Oms, record casi nel mondo, 307.930 in 24h (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - Nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, Oms,, i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - Nuovogiornaliero didia livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, Oms,, i contagi nelsono stati 307.930 nelle ultime 24 ...

Adnkronos : #Oms ricorda: 'No al saluto con il gomito' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: 'Nuovo record di casi, 307.930 in un giorno' #Coronavirus - fanpage : L’Oms elogia l’Italia: “Pioniera nella gestione del Coronavirus, ha salvato molte vite” - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: 'Nuovo record di casi, 307.930 in un giorno' #Coronavirus - LaCnews24 : Coronavirus, Oms: ''Record di casi nel mondo. Mai cosi' tanti da inizio pandemia'' #calabrianotizie #newscalabria -