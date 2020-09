Coronavirus, Oms: "No al saluto con i gomiti, meglio mano sul cuore" (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Oms,, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato oggi rilanciando un tweet la raccomandazione, da lui stesso fatta a marzo, di evitare di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Oms,, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ricordato oggi rilanciando un tweet la raccomandazione, da lui stesso fatta a marzo, di evitare di ...

Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - rtl1025 : ?? L'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all'… - Adnkronos : #Oms ricorda: 'No al saluto con il gomito' - pentagram54 : RT @fra_tante: Coronavirus, Oms: «A ottobre e novembre seconda ondata, ci sarà boom di casi e morti» POTETE ANDARE SERENAMENTE AFFANCULO? h… - ADTacito : Coronavirus, Oms: «A ottobre e novembre seconda ondata, ci sarà boom di casi e morti» -