Coronavirus, OMS: “L’Europa non è affatto fuori dai guai” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, oggi è intervenuto alla 70esima sessione del Comitato europeo dell’OMS, che, per la prima volta, si è svolto in collegamento streaming. Durante il suo intervento ha sottolineato che l’Europa è tutt’altro che lontana dall’aver superato la pandemia di Coronavirus, anzi, i casi giornalieri sono addirittura di più che a marzo. Ghebreyesus, infatti, ha spiegato:“L’Europa non è affatto fuori dai guai. Molti dei vostri Paesi sono stati tra i più colpiti. Il numero medio giornaliero di casi nella regione è ora superiore a quello del primo picco di marzo. Fortunatamente, il numero di morti sembra rimanere a un livello relativamente basso, per ora. Ma ogni morte è una ... Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, oggi è intervenuto alla 70esima sessione del Comitato europeo dell’OMS, che, per la prima volta, si è svolto in collegamento streaming. Durante il suo intervento ha sottolineato che l’Europa è tutt’altro che lontana dall’aver superato la pandemia di, anzi, i casi giornalieri sono addirittura di più che a marzo. Ghebreyesus, infatti, ha spiegato:“L’Europa non èdai guai. Molti dei vostri Paesi sono stati tra i più colpiti. Il numero medio giornaliero di casi nella regione è ora superiore a quello del primo picco di marzo. Fortunatamente, il numero di morti sembra rimanere a un livello relativamente basso, per ora. Ma ogni morte è una ...

