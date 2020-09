Coronavirus, Oms annuncia: “Record di casi nel mondo, mai così tanti” (Di lunedì 14 settembre 2020) Non si ferma l’emergenza Coronavirus nel mondo, con l’Oms che annuncia il nuovo record di casi in 24 ore: sono ben 307.930 i nuovi positivi. L’emergenza da Coronavirus continua ad essere una vera e propria piaga nel mondo, con l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) che attesta un nuovo record di casi in solamente 24 ore. Infatti … L'articolo Coronavirus, Oms annuncia: “Record di casi nel mondo, mai così tanti” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Non si ferma l’emergenzanel, con l’Oms cheil nuovo record diin 24 ore: sono ben 307.930 i nuovi positivi. L’emergenza dacontinua ad essere una vera e propria piaga nel, con l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) che attesta un nuovo record diin solamente 24 ore. Infatti … L'articolo, Oms: “Record dinel, mai così tanti” proviene da www.inews24.it.

Adnkronos : #Oms ricorda: 'No al saluto con il gomito' - repubblica : Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Oms: 307.930 casi in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia [aggiornamento… - RaiNews : Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (… - alcinx : RT @RaiNews: Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i con… - Miti_Vigliero : Coronavirus: Oms, record casi nel mondo, 307.930 in 24h - Ultima Ora - ANSA -