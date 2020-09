Coronavirus, nuovo record di casi nel mondo: più di 307mila in un giorno (Di lunedì 14 settembre 2020) Ancora una volta i casi di contagio da Coronavirus sfondano il muro delle 300mila unità giornaliere. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono poco più di 5.500. Non si ferma la corsa del Coronavirus in giro per il mondo. E nelle ultime 24 ore c’è stato spazio per un nuovo record, che ovviamente è … L'articolo Coronavirus, nuovo record di casi nel mondo: più di 307mila in un giorno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) Ancora una volta idi contagio dasfondano il muro delle 300mila unità giornaliere. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono poco più di 5.500. Non si ferma la corsa delin giro per il. E nelle ultime 24 ore c’è stato spazio per un, che ovviamente è … L'articolodinel: più diin unproviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Coronavirus, in Israele il nuovo lockdown sarà di almeno tre settimane - MediasetTgcom24 : Coronavirus, da venerdì 18 settembre nuovo lockdown in Israele #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: 'Nuovo record di casi, 307.930 in un giorno' #Coronavirus - Francesco_Riz : RT @paninoelistino: Appena annunciato un nuovo #lockdown in #Israel per ben 3 settimane! Attenzione perché di solito Israele è un anticipat… - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: 'Nuovo record di casi, 307.930 in un giorno' #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo scontro fra il ministro Boccia e il governatore Solinas La Nuova Sardegna Coronavirus, Oms: 307.930 casi nel mondo in 24 ore, nuovo record

Milano, 14 set. (LaPresse) - Nuovo record per numero di contagi nel mondo. Nelle ultime 24 ore sono 307.930 i nuovi casi di Covid-19. Lo riporta l'Oms - Organizzazione mondiale di sanità. Ci sono stat ...

Coronavirus: 1 nuovo caso in provincia di Siena, 14 in totale nell'Ausl Sud Est

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziato 1 nuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamente 14 i positivi nel territorio dell'Ausl Tosca ...

Milano, 14 set. (LaPresse) - Nuovo record per numero di contagi nel mondo. Nelle ultime 24 ore sono 307.930 i nuovi casi di Covid-19. Lo riporta l'Oms - Organizzazione mondiale di sanità. Ci sono stat ...I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno hanno evidenziato 1 nuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamente 14 i positivi nel territorio dell'Ausl Tosca ...