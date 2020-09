Coronavirus non si ferma, OMS: record di casi nel mondo (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus a livello globale: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il livello più alto in assoluto dall’inizio della pandemia. Il precedente record giornaliero era stato segnato il 6 settembre scorso con 306.857 nuove infezioni. Intanto, il bilancio dei morti provocati dal virus a livello globale ha superato quota 920mila: secondo i conteggi della Johns Hopkins University ad oggi i decessi nel mondo sono 922.737 a fronte di 28.996.407 casi. Israele, intanto, è il primo Paese a reintrodurre il lockdown di tre settimane a partire da venerdì, con la possibilità che sia esteso oltre. Lo ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuovogiornaliero didia livello globale: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i contagi nelsono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il livello più alto in assoluto dall’inizio della pandemia. Il precedentegiornaliero era stato segnato il 6 settembre scorso con 306.857 nuove infezioni. Intanto, il bilancio dei morti provocati dal virus a livello globale ha superato quota 920mila: secondo i conteggi della Johns Hopkins University ad oggi i decessi nelsono 922.737 a fronte di 28.996.407. Israele, intanto, è il primo Paese a reintrodurre il lockdown di tre settimane a partire da venerdì, con la possibilità che sia esteso oltre. Lo ha ...

Regione_Sicilia : La partita non è finita! Metti in scacco il Covid! Usa la mascherina e mantieni sempre la distanza.… - RegLombardia : #LNews non si registra alcun decesso. 16.493 tamponi effettuati, 269 i nuovi positivi con un rapporto dell’1,6%. Au… - Agenzia_Ansa : Non sarà come prima, obblighi e divieti a #scuola. Cosa si deve fare e cosa non si può - LA SCHEDA #Covid… - abboapk : RT @redazioneiene: “Il saluto con il gomito non ti fa stare a un metro di distanza” - giusycilia : RT @Regione_Sicilia: La partita non è finita! Metti in scacco il Covid! Usa la mascherina e mantieni sempre la distanza. #SiciliavsCovid #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Covid, Boccia: “Governo accanto a Sardegna”. Solinas: “Noi sotto attacco”

ROMA (ITALPRESS) – Si accende la polemica tra Governo e Regione Sardegna, dopo la nuova ordinanza del governatore Solinas. “Sulla Sardegna c’è tanta propaganda politica e le conseguenze rischiano di p ...

Lode a Osaka, lode ad Azarenka: lo US Open ha il suo gran finale

Il day after della finale femminile dello US Open lascia sensazioni molto dolci. Abbiamo un torneo che nello scenario collettivo non avrebbe nemmeno dovuto cominciare a causa dell’emergenza covid-19 n ...

ROMA (ITALPRESS) – Si accende la polemica tra Governo e Regione Sardegna, dopo la nuova ordinanza del governatore Solinas. “Sulla Sardegna c’è tanta propaganda politica e le conseguenze rischiano di p ...Il day after della finale femminile dello US Open lascia sensazioni molto dolci. Abbiamo un torneo che nello scenario collettivo non avrebbe nemmeno dovuto cominciare a causa dell’emergenza covid-19 n ...