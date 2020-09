Coronavirus: nel mondo 307mila casi nelle ultime 24 ore, mai così tanti | Oms: 'Autunno sarà duro, morti saliranno' (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo record di positivi di Coronavirus a livello globale: secondo l' Organizzazione mondiale della sanità , i positivi sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il livello più alto in assoluto. Allo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo record di positivi dia livello globale: secondo l' Organizzazione mondiale della sanità , i positivi sono stati 307.93024 ore, il livello più alto in assoluto. Allo ...

