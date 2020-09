**Coronavirus: Mattarella, 'trarre insegnamento e mantenere responsabilità e prudenza'** (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Non dimenticheremo. E cercheremo di trarre insegnamento dagli eventi eccezionali e drammatici che hanno coinvolto tutti i Continenti, e che ci tengono ancora impegnati, richiedendoci responsabilità e prudenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Non dimenticheremo. E cercheremo didagli eventi eccezionali e drammatici che hanno coinvolto tutti i Continenti, e che ci tengono ancora impegnati, richiedendoci; e". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.

