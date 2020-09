Coronavirus, Mattarella a Vo’ Euganeo: «Il Paese non può dividersi sul sostegno alla scuola, è una sfida decisiva» – Il video (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembre«La scuola è la sfida decisiva per la ripartenza dell’Italia». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inagurato il nuovo anno scolastico da Vo’ Euganeo, uno dei centri simbolo, primo focolaio dell’epidemia da Coronavirus in Italia. «È un giorno di speranza» per il capo dello Stato: «Mai come in questa occasione questo inizio ha il valore e il significato di una ripartenza per l’intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni». Nel suo discorso, Mattarella ha parlato dei ritardi e delle difficoltà di questa fase tre della gestione dell’epidemia relativamente ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembre«Laè laper la ripartenza dell’Italia». Il presidente della Repubblica, Sergio, ha inagurato il nuovo anno scolastico da Vo’, uno dei centri simbolo, primo focolaio dell’epidemia dain Italia. «È un giorno di speranza» per il capo dello Stato: «Mai come in questa occasione questo inizio ha il valore e il significato di una ripartenza per l’intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni». Nel suo discorso,ha parlato dei ritardi e delle difficoltà di questa fase tre della gestione dell’epidemia relativamente ...

Ingressi scaglionati per età, per classe e per sezione, genitori in attesa all’esterno che si salutano, tutti bene o male a distanza e tutti con la mascherina. Ha preso il via anche in Sicilia l’anno ...

Sergio Mattarella sceglie Vo' Euganeo, uno dei Comuni simbolo della lotta al coronavirus, per inaugurare l'anno scolastico 2020-2021. "Mai come in questa occasione - ha detto il Capo dello Stato -, la ...

Ingressi scaglionati per età, per classe e per sezione, genitori in attesa all'esterno che si salutano, tutti bene o male a distanza e tutti con la mascherina. Ha preso il via anche in Sicilia l'anno ...

Sergio Mattarella sceglie Vo' Euganeo, uno dei Comuni simbolo della lotta al coronavirus, per inaugurare l'anno scolastico 2020-2021. "Mai come in questa occasione - ha detto il Capo dello Stato -, la ...