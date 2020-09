Coronavirus: mangiare al ristorante potrebbe aumentare il rischio di infettarsi? (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: Noam Galai/Getty Images)Andare a mangiare fuori o bersi un caffè al bar potrebbe metterci più a rischio di essere infettati dal nuovo Coronavirus. È questa l’ipotesi degli statunitensi Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che hanno scoperto che i pazienti positivi al Sars-Cov-2 riportavano di aver cenato in un ristorante nei 14 giorni precedenti al tampone in percentuale quasi doppia rispetto, invece, a chi è risultato negativo al test. I dati della nuova ricerca, che arrivano quando la maggior parte dei Stati americani sta consentendo alle persone di cenare nuovamente nei luoghi al chiuso, vanno tuttavia presi con molta cautela: il campione di partecipanti, infatti, è davvero piccolo e non è stata fatta distinzione né ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: Noam Galai/Getty Images)Andare afuori o bersi un caffè al barmetterci più adi essere infettati dal nuovo. È questa l’ipotesi degli statunitensi Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che hanno scoperto che i pazienti positivi al Sars-Cov-2 riportavano di aver cenato in unnei 14 giorni precedenti al tampone in percentuale quasi doppia rispetto, invece, a chi è risultato negativo al test. I dati della nuova ricerca, che arrivano quando la maggior parte dei Stati americani sta consentendo alle persone di cenare nuovamente nei luoghi al chiuso, vanno tuttavia presi con molta cautela: il campione di partecipanti, infatti, è davvero piccolo e non è stata fatta distinzione né ...

Il New York Post ha parlato degli svaghi a disposizione dei giocatori fra una partita e l'altra. e della 'Ashe Beach'. Konta non ama la tintarella: "Quando finiamo di giocare cerchiamo un po' di ombra ...«È arrivato il giorno, è arrivato in un momentaccio, ma è pur sempre quel giorno». La dedica del cantante al piccolo Oliver, pronto per la prima elementare, è stata seguita su Instagram dalla commozio ...