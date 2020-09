Coronavirus, l’OMS pessimista: “Autunno duro, i morti per COVID in Europa aumenteranno” (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Europa registrerà un aumento dei decessi provocati dal Coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha affermato all’agenzia di stampa Afp il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge. “Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità“, ha precisato Kluge, secondo cui i decessi aumenteranno a causa dell’attuale incremento dei casi di contagio.L'articolo Coronavirus, l’OMS pessimista: “Autunno duro, i morti per COVID in Europa aumenteranno” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) L’registrerà un aumento dei decessi provocati dalnei mesi di ottobre e novembre: lo ha affermato all’agenzia di stampa Afp il direttore per l’dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge. “Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità“, ha precisato Kluge, secondo cui i decessi aumenteranno a causa dell’attuale incremento dei casi di contagio.L'articolo, l’OMS: “Autunno, iperinaumenteranno” Meteo Web.

RaiNews : Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (… - repubblica : Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Oms: 307.930 casi in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia [aggiornamento… - fanpage : L’Oms elogia l’Italia: “Pioniera nella gestione del Coronavirus, ha salvato molte vite” - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Oms: più morti in Europa a ottobre e novembre. Record di contagi globali: quasi 308 m… - sisase : QUESTI NON FANNO ALTRO CHE GUFARE E CREARE TERRORE NELLA GENTE!!! Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Oms: più mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’OMS L’appello di Silvestri all’Italia: «Stop al doppio tampone negativo per dichiarare la guarigione» Corriere della Sera