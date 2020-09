Coronavirus, l’Oms avverte: “No al saluto con il gomito, troppo rischioso. Meglio portare la mano al cuore” (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, l’Oms avverte: “No al saluto con il gomito, troppo rischioso” Il saluto con il gomito, diventato un’abitudine dopo lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus, in realtà andrebbe evitato perché “troppo rischioso”: è quanto sostiene l’Oms attraverso le dichiarazioni del suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Questi, infatti, ha condiviso sui suoi social un tweet dell’economista Diana Ortega, la quale scrive che “L’Oms sconsiglia di salutare con il gomito: è Meglio portare la mano al cuore. Il direttore dell’Oms Tedros ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020), l’Oms: “No alcon il” Ilcon il, diventato un’abitudine dopo lo scoppio dell’epidemia di, in realtà andrebbe evitato perché “”: è quanto sostiene l’Oms attraverso le dichiarazioni del suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Questi, infatti, ha condiviso sui suoi social un tweet dell’economista Diana Ortega, la quale scrive che “L’Oms sconsiglia di salutare con il: èlaal cuore. Il direttore dell’Oms Tedros ...

Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - rtl1025 : ?? L'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all'… - RaiNews : Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (… - sabas_mylove : RT @rtl1025: ?? L'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all'agenzia di… - emanuele1980ott : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms L’appello di Silvestri all’Italia: «Stop al doppio tampone negativo per dichiarare la guarigione» Corriere della Sera