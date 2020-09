Coronavirus, Italia: i ricoveri in terapia intensiva sfiorano le 200 unità, 14 i morti (Di lunedì 14 settembre 2020) Non sono troppo confortanti i dati che provengono dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che evidenzia come la media attuale dei nuovi casi di contagio in Europa sia al momento al di sopra di quella denunciata a marzo, momento topico dell’epidemia che ha preceduto la drastica decisione di chiudere i confini dell’area Schengen, facendo così scattare un lockdown generalizzato. Calano odiernamente i nuovi casi di contagio registrati in Italia e appuntati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile che evidenzia però, al contempo, anche un calo relativo ai tamponi effettuati. Calano i contagi ma calano anche i tamponi Dai 1.458 casi registrati ieri si passa oggi ad un numero relativamente inferiore: sono 1.008 i nuovi casi di contagio registrati oggi in Italia a fronte però dei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Non sono troppo confortanti i dati che provengono dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che evidenzia come la media attuale dei nuovi casi di contagio in Europa sia al momento al di sopra di quella denunciata a marzo, momento topico dell’epidemia che ha preceduto la drastica decisione di chiudere i confini dell’area Schengen, facendo così scattare un lockdown generalizzato. Calano odiernamente i nuovi casi di contagio registrati ine appuntati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile che evidenzia però, al contempo, anche un calo relativo ai tamponi effettuati. Calano i contagi ma calano anche i tamponi Dai 1.458 casi registrati ieri si passa oggi ad un numero relativamente inferiore: sono 1.008 i nuovi casi di contagio registrati oggi ina fronte però dei ...

