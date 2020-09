Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 settembre: morti, contagi, guariti (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 14 settembre 2020. È di 39.187 (+678) persone attualmente positive, 35.624 (+14) morti e 213.950 (+316) guariti, per un totale di 288.761 (+1.008) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Leggi anche: 1. Ecco come è andato il primo giorno di scuola dopo il Covid: Reportage di TPI / 2. Coronavirus, l’Oms avverte: ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, lunedì 142020. È di 39.187 (+678) persone attualmente positive, 35.624 (+14)e 213.950 (+316), per un totale di 288.761 (+1.008) casi, il bilancio inerente all’epidemia diinemersa dal consuetodiffuso dal ministero della Salute e dalla. Leggi anche: 1. Ecco come è andato il primo giorno di scuola dopo il Covid: Reportage di TPI / 2., l’Oms avverte: ...

