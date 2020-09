Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 51 anni a Prato, oggi 14 settembre. E 59 nuovi contagi (Di lunedì 14 settembre 2020) E' morto di Coronavirus, oggi 14 settembre, un uomo a Prato. Aveva solo 51 anni. E 59 sono stati i nuovi contagi registrati in Toscana (24 identificati in corso di tracciamento e 35 da attività di screening). 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero. 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione, individuati grazie ai controlli in porti e stazioni Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 settembre 2020) E'di14, un. Aveva solo 51. E 59 sono stati iregistrati in(24 identificati in corso di tracciamento e 35 da attività di screening). 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero. 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione, individuati grazie ai controlli in porti e stazioni

