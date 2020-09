Coronavirus in Italia, ultime notizie. Cortina, focolaio in un hotel: metà dei dipendenti positiva (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 36.767 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 284.796 cittadini provocando 35.597 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 14 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Cortina, focolaio in un hotel: metà dei dipendenti positiva – Un focolaio è ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020)in, ledi oggi– Sono 36.767 le persone attualmente positive alin, che finora ha contagiato 284.796 cittadini provocando 35.597 morti. Qui lesul Covid nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, lunedì 14 settembre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –in un: metà dei– Unè ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - RaiNews : #Coronavirus, 1.458 nuovi contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Agenzia_Ansa : Contagi in lieve calo in Italia, 1.458 in 24 ore. Ma con 20mila tamponi in meno. Sette le vittime #coronavirus #ANSA - mamba77_black : RT @GabrieleNoEuro: Mi fai la multa perchè non indosso la #mascherina? 1 Non la pago 2 Faccio ricorso e vinco 3 Continuo a non mettere la m… - Eedaii : RT @piersar62: Arabia Saudita: bambino muore a causa della rottura del tampone per il test del #COVID19 Ed in Italia, con l'apertura dell… -