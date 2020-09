Coronavirus, il vaccino di Oxford non sarà pronto per la seconda ondata (Di lunedì 14 settembre 2020) Il vaccino contro il Coronavirus in sperimentazione presso l’università di Oxford potrebbe non essere pronto alla somministrazione in caso di seconda ondata di contagio. A dichiararlo è il professor John Bell che, nonostante le ricerche siano sulla buona strada, vede l’obiettivo ancora distante. Passi importanti ad Oxford sulla ricerca del vaccino, che però non potrà prevenire la seconda ondata La sperimentazione sul vaccino contro il Coronavirus ad Oxford sta facendo enormi progressi. I test ora in Fase 3, dopo la momentanea sospensione, sono finalmente ripresi, ma la strada è ancora lunga. Secondo il professor John ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilcontro ilin sperimentazione presso l’università dipotrebbe non esserealla somministrazione in caso didi contagio. A dichiararlo è il professor John Bell che, nonostante le ricerche siano sulla buona strada, vede l’obiettivo ancora distante. Passi importanti adsulla ricerca del, che però non potrà prevenire laLa sperimentazione sulcontro iladsta facendo enormi progressi. I test ora in Fase 3, dopo la momentanea sospensione, sono finalmente ripresi, ma la strada è ancora lunga. Secondo il professor John ...

