Coronavirus, il docente del San Raffaele: “Come Berlusconi, i politici sono una categoria a rischio Covid” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Berlusconi è solo l’ultimo di una serie di politici colpiti nei diversi Paesi, e questo” ci dice “che il politico è una categoria a rischio di per sé. Accade perché il politico per sua natura sta vicino alla gente, e quindi questo lo espone a un maggior rischio”. Così Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, parlando a SkyTg24 delle dimissioni del leader di Forza Italia dopo il ricovero per Covid-19. “Per Berlusconi c’è poi un fattore di rischio aggiuntivo che riguarda le persone” della sua età, “che soffrono già di altre patologie ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) “è solo l’ultimo di una serie dicolpiti nei diversi Paesi, e questo” ci dice “che il politico è unadi per sé. Accade perché il politico per sua natura sta vicino alla gente, e quindi questo lo espone a un maggior”. Così Carlo Signorelli,di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita-Salute Sandi Milano, parlando a SkyTg24 delle dimissioni del leader di Forza Italia dopo il ricovero per Covid-19. “Perc’è poi un fattore diaggiuntivo che riguarda le persone” della sua età, “che soffrono già di altre patologie ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus docente Coronavirus, test sierologici per i docenti, Ats in campo: li facciamo noi La Nuova Sardegna Milano, scuola Primaria Guicciardi: primo giorno, mancano insegnanti e bidelli

Se, infatti, il piano antiCovid è redatto nei minimi particolari «mancano ancora 50 insegnanti, più di un terzo del nostro corpo docente e ... e le procedure anti coronavirus, i bimbi coi ...

Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele: le prime parole

Sembravano quasi non finire mai, 12 giorni in ospedale effetti sono tanti, considerando anche che si parla di un virus che ha causato non poche vittime. Attimi di intensa preoccupazione dunque per il ...

