Coronavirus | il bollettino nazionale | oltre mille i nuovi casi | in aumento le terapie intensive

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In calo il numero di nuovi casi di Covid in Italia: 1.008 oggi, contro i 1.458 di ieri, ma come sempre il lunedì con pochi tamponi, 45.309 (ieri 72.143), meno della metà della media che ormai viaggia ...Stabile il numero dei guariti e tre contagi in più in provincia. Sono i dati che emergono dal bollettino di oggi, lunedì 14 settembre, diffuso dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. In tutto il P ...