Coronavirus, il bollettino di oggi, lunedì 14 settembre: 1.008 contagi e 14 vittime (Di lunedì 14 settembre 2020) Il numero di contagi è minore di oltre 450 unità rispetto a ieri, ma con quasi 27 mila tamponi in meno I nuovi casi di positività al Coronavirus sono 1.008, mentre le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 14. Il numero di contagi è minore di oltre 450 unità rispetto a ieri, ma con … L'articolo Coronavirus, il bollettino di oggi, lunedì 14 settembre: 1.008 contagi e 14 vittime proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) Il numero diè minore di oltre 450 unità rispetto a ieri, ma con quasi 27 mila tamponi in meno I nuovi casi di positività alsono 1.008, mentre leregistrate nelle ultime 24 ore sono 14. Il numero diè minore di oltre 450 unità rispetto a ieri, ma con … L'articolo, ildi, lunedì 14: 1.008e 14proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 14 settembre: 1.008 nuovi casi. In calo i tamponi (45.309) - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 settembre: 1.008 nuovi casi e 14 morti - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino Epidemiologico del 14 settembre 2020 | La Voce News - BJLiguria : Bollettino coronavirus: 65 nuovi casi, tre morti, 138 le persone in ospedale - -