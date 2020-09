Coronavirus, il bollettino di oggi: 14 morti nelle ultime 24 ore. Mille i contagi ma con quasi 27mila tamponi in meno (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono 1.008 i contagi isolati nelle ultime 24 ore in Italia, oltre 450 meno rispetto a ieri a fronte, però, di quasi 27mila tamponi in meno, ieri ne erano stati processati 45.309 rispetto agli oltre 72mila di sabato. Raddoppia l’incremento delle vittime: 14 rispetto alle 7 di domenica per un totale di 35.624 decessi. Tra le Regioni la Basilicata è l’unica covid free, mentre il maggior numero di contagi si è registrato nel Lazio (181), Emilia Romagna (127) e Lombardia (125). Il totale dei pazienti dimessi/guariti è di 213.950 (+316 rispetto a ieri), mentre il totale degli attualmente positivi è di 39.187 (+678). Sono 2.122, invece, i ricoverati con sintomi, di questi 197 (+10) si trovano in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono 1.008 iisolati24 ore in Italia, oltre 450rispetto a ieri a fronte, però, diin, ieri ne erano stati processati 45.309 rispetto agli oltre 72mila di sabato. Raddoppia l’incremento delle vittime: 14 rispetto alle 7 di domenica per un totale di 35.624 decessi. Tra le Regioni la Basilicata è l’unica covid free, mentre il maggior numero disi è registrato nel Lazio (181), Emilia Romagna (127) e Lombardia (125). Il totale dei pazienti dimessi/guariti è di 213.950 (+316 rispetto a ieri), mentre il totale degli attualmente positivi è di 39.187 (+678). Sono 2.122, invece, i ricoverati con sintomi, di questi 197 (+10) si trovano in ...

