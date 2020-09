Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Nelle scuole sarà determinante il controllo dei genitori per evitare contagi» (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembre Esito tampone: positivo. Per una classe della scuola elementare di Fosdinovo, in provincia di Massa, l’inizio del nuovo anno scolastico è durato circa 30 minuti. Giusto il tempo di entrare in aula e scoprire che una bambina aveva ricevuto, proprio nella mattina di oggi, il risultato del suo tampone. Niente sconti: tutti a casa in isolamento. La riapertura delle scuole ha segnato una nuova fase di convivenza con il Coronavirus, una fase che fra qualche settimana dovrebbe cominciare a mostrarsi anche nei dati dei nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore il numero di pazienti risultati positivi al virus è stato appena sopra i mille. Una cifra clemente rispetto agli scorsi giorni, quando oscillava attorno ai 1.500. Come spiega però il ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembre Esito tampone: positivo. Per una classe della scuola elementare di Fosdinovo, in provincia di Massa, l’inizio del nuovo anno scolastico è durato circa 30 minuti. Giusto il tempo di entrare in aula e scoprire che una bambina aveva ricevuto, proprio nella mattina di oggi, il risultato del suo tampone. Niente sconti: tutti a casa in isolamento. La riapertura delleha segnato una nuova fase di convivenza con il, una fase che fra qualche settimana dovrebbe cominciare a mostrarsi anche nei dati dei nuoviultime 24 ore il numero di pazienti risultati positivi al virus è stato appena sopra i mille. Una cifra clemente rispetto agli scorsi giorni, quando oscillava attorno ai 1.500. Come spiega però il ...

