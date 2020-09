Coronavirus: i contagi in Italia del 14 settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo il bollettino del 14 settembre diramato dal ministero della Salute, sono 1.008 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma si sono fatti meno della metà dei tamponi della media dei giorni scorsi, ovvero 45.309. I nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore sono in tutto 14, per un totale che sale così a quota 35.624 dall’inizio della pandemia. I nuovi guariti/dimessi sono 316, con il totale dall’inizio dell’emergenza che tocca quota 213.950. A guidare la fila delle regioni che hanno registrato l’incremento maggiore c’è ancora la Lombardia (+265), seguita da Emilia-Romagna (+143) e Lazio (+143). é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 17:19 di Monday 14 September 2020 Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo il bollettino del 14diramato dal ministero della Salute, sono 1.008 i nuovi casi diin, ma si sono fatti meno della metà dei tamponi della media dei giorni scorsi, ovvero 45.309. I nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore sono in tutto 14, per un totale che sale così a quota 35.624 dall’inizio della pandemia. I nuovi guariti/dimessi sono 316, con il totale dall’inizio dell’emergenza che tocca quota 213.950. A guidare la fila delle regioni che hanno registrato l’incremento maggiore c’è ancora la Lombardia (+265), seguita da Emilia-Romagna (+143) e Lazio (+143). é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 17:19 di Monday 14 September

