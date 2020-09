Coronavirus: Gabriel, sul vaccino l'Ue è molto avanti (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - "L'Europa è molto avanti, avremo un nostro vaccino. Non possiamo ancora sapere se arriveremo primi, ma possiamo dire che qualsiasi vaccino dovesse essere pronto alla distribuzione prima dovrà ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - "L'Europa, avremo un nostro. Non possiamo ancora sapere se arriveremo primi, ma possiamo dire che qualsiasidovesse essere pronto alla distribuzione prima dovrà ...

CaleEuropaEdic : ??La #Commissione Ue sostiene la #ricerca fondamentale sul plasma da convalescenti per #curare il #coronavirus ???? ??… - CorriereUmbria : Coronavirus, il commissario Mariya Gabriel: 'Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza' #vaccino #sicurezza… - CaleEuropaEdic : ?? 60 milioni di Euro dall'Iniziativa dell'#EIT in #risposta alla crisi a #innovazioni d'avanguardia ???? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gabriel Coronavirus: Gabriel, sul vaccino l'Ue è molto avanti Il Messaggero Coronavirus: Gabriel, sul vaccino l'Ue è molto avanti

ROMA - "L'Europa è molto avanti, avremo un nostro vaccino. Non possiamo ancora sapere se arriveremo primi, ma possiamo dire che qualsiasi vaccino dovesse essere pronto alla distribuzione prima dovrà e ...

Canottaggio – Azzurri nuovamente a Sabaudia per preparare l’Europeo assoluto

ROMA, 14 settembre 2020 – Da oggi, e fino al 4 ottobre, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato a Sabaudia, tra uomini e donne, ben 61 atleti, di cui 47 appartenenti alla categoria Senior ...

ROMA - "L'Europa è molto avanti, avremo un nostro vaccino. Non possiamo ancora sapere se arriveremo primi, ma possiamo dire che qualsiasi vaccino dovesse essere pronto alla distribuzione prima dovrà e ...ROMA, 14 settembre 2020 – Da oggi, e fino al 4 ottobre, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato a Sabaudia, tra uomini e donne, ben 61 atleti, di cui 47 appartenenti alla categoria Senior ...