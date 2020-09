Coronavirus, famiglia respinta al Bioparco di Roma: “Siete sardi non potete entrare” (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, famiglia respinta al Bioparco di Roma. La denuncia di una mamma in vacanza nella capitale con il marito e i due figli. “Quando un addetto del parco ha sentito il dialogo con l’inserviente, ha riconosciuto l’accento sardo e mi ha detto che avrebbe dovuto informare un superiore della nostra presenza”, racconta la donna che ha denunciato l’episodio. Una gita di famiglia nella capitale rovinata alle porte del Bioparco di Roma, dove una famiglia sarda in trasferta a Roma, non è stata fatta entrare. La ragione? L’alto numero di casi di importazione di Coronavirus dalla Sardegna (oltre 1000 in poche settimane). La denuncia arriva dal quotidiano locale la ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 14 settembre 2020)aldi. La denuncia di una mamma in vacanza nella capitale con il marito e i due figli. “Quando un addetto del parco ha sentito il dialogo con l’inserviente, ha riconosciuto l’accento sardo e mi ha detto che avrebbe dovuto informare un superiore della nostra presenza”, racconta la donna che ha denunciato l’episodio. Una gita dinella capitale rovinata alle porte deldi, dove unasarda in trasferta a, non è stata fatta entrare. La ragione? L’alto numero di casi di importazione didalla Sardegna (oltre 1000 in poche settimane). La denuncia arriva dal quotidiano locale la ...

ilpost : Siamo andati a vedere cosa è migliorato e cosa no rispetto a tutte le cose che non avevano funzionato in primavera… - gioporce : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: governo contro #Solinas - 'ordinanza è solo propaganda' - polemica su una famiglia sarda respinta al… - riberalive : Ribera: Gesto di solidarietà per la famiglia romena colpita da coronavirus September 14, 2020 at 12:57PM - samdcarta : Coronavirus, famiglia sarda respinta allo zoo di Roma - antonello_piras : RT @nonela_radio: Coronavirus Roma, il Bioparco vieta l’ingresso a una famiglia: “Venite dalla Sardegna, quindi non potete entrare” https:/… -