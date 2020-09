Coronavirus e scuola, pediatra: “Se si rispettano le regole, il rischio è quasi zero” (Di lunedì 14 settembre 2020) Per scongiurare il rischio di contagi a scuola, l’unica strategia è “il rispetto delle regole. Se si evitano gli assembramenti, se si rispetta il distanziamento, l’uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani, anche nell’ipotesi che un compagno di classe risulti positivo, il rischio concreto di contagio è pressoché zero“: lo ha affermato il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), Alberto Villani, ospite di Sky Tg24. “La scuola – ha precisato il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Malattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù – è uno dei luoghi più sicuri, perché ci sono delle regole precise e c’è chi le ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Per scongiurare ildi contagi a, l’unica strategia è “il rispetto delle. Se si evitano gli assembramenti, se si rispetta il distanziamento, l’uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani, anche nell’ipotesi che un compagno di classe risulti positivo, ilconcreto di contagio è pressoché zero“: lo ha affermato il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), Alberto Villani, ospite di Sky Tg24. “La– ha precisato il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Malattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù – è uno dei luoghi più sicuri, perché ci sono delleprecise e c’è chi le ...

