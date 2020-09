Coronavirus e scuola, Conte: “Oggi è un giorno importante per tutta la comunità nazionale, stasera il primo bilancio” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Oggi è un giorno importante per tutta la comunità nazionale. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi ritornano a scuola (la maggior parte) con fiducia ed entusiasmo viviamo questo giorno importante“: lo ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando palazzo Borromeo al termine del convegno sul cardinale Achille Silvestrini e la Östpolitik vaticana. “Ovviamente, l’ho detto, non ci nascondiamo delle criticità. Continueremo un monitoraggio costante. stasera confidiamo di ritrovarci a fare un primo bilancio, proseguiremo nei prossimi giorni, però siamo anche consapevoli che mai come quest’anno stiamo investendo nella ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) “Oggi è unperla comunità. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi ritornano a(la maggior parte) con fiducia ed entusiasmo viviamo questo“: lo ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe, lasciando palazzo Borromeo al termine del convegno sul cardinale Achille Silvestrini e la Östpolitik vaticana. “Ovviamente, l’ho detto, non ci nascondiamo delle criticità. Continueremo un monitoraggio costante.confidiamo di ritrovarci a fare unbilancio, proseguiremo nei prossimi giorni, però siamo anche consapevoli che mai come quest’anno stiamo investendo nella ...

Nuovo record di positivi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i positivi sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il livello più alto in assoluto. Allo stes ...

Palù, sappiamo che virus circolerà, ormai endemico

“Non ho la sfera di cristallo per dire cosa succederà” alla riapertura delle scuole da domani in molte Regioni, ma sappiamo che “il virus è ormai endemico nella specie umana e circolerà come circola i ...

