Coronavirus e inizio scuola, pediatra: “Se si rispettano le regole, il rischio è quasi zero” (Di lunedì 14 settembre 2020) Per scongiurare il rischio di contagi a scuola, l’unica strategia è “il rispetto delle regole. Se si evitano gli assembramenti, se si rispetta il distanziamento, l’uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani, anche nell’ipotesi che un compagno di classe risulti positivo, il rischio concreto di contagio è pressoché zero“: lo ha affermato il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), Alberto Villani, ospite di Sky Tg24. “La scuola – ha precisato il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Malattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù – è uno dei luoghi più sicuri, perché ci sono delle regole precise e c’è chi le ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Per scongiurare ildi contagi a, l’unica strategia è “il rispetto delle. Se si evitano gli assembramenti, se si rispetta il distanziamento, l’uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani, anche nell’ipotesi che un compagno di classe risulti positivo, ilconcreto di contagio è pressoché zero“: lo ha affermato il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), Alberto Villani, ospite di Sky Tg24. “La– ha precisato il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Malattie Infettive dell’Ospedale Bambino Gesù – è uno dei luoghi più sicuri, perché ci sono delleprecise e c’è chi le ...

Scuola, i carabinieri di Catania vigilano sul rispetto delle norme anti-coronavirus

La campanella oggi è suonata in molte scuole d'Italia. La questione della gestione logistica legata al rispetto delle norme anti-coronavirus ha interessato, e continua ad interessare, numerosi comuni.

Coronavirus: superati 29 milioni di casi nel mondo

(ANSA) - ROMA, 14 SET - I casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 29 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, ad ...

