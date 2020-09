Coronavirus, Crisanti a Tribù: "Elezioni occasione distruttiva per la scuola" (Di lunedì 14 settembre 2020) Le Elezioni “sicuramente sono un’occasione distruttiva per la scuola e sicuramente è un ulteriore stress, perché portiamo milioni di persone all’interno della scuola e diamo loro l’opportunità di incontrarsi. Dipenderà dalle misure che saranno state adottate per far avvenire le Elezioni in sicurezza, di cui obiettivamente non si è discusso molto”. A dirlo, a Tribù, su Sky TG24, è Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova (LO SPECIALE Elezioni - LE NOTIZIE SUL Coronavirus IN DIRETTA - LO SPECIALE SUL RIENTRO A scuola). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 settembre 2020) Le“sicuramente sono un’per lae sicuramente è un ulteriore stress, perché portiamo milioni di persone all’interno dellae diamo loro l’opportunità di incontrarsi. Dipenderà dalle misure che saranno state adottate per far avvenire lein sicurezza, di cui obiettivamente non si è discusso molto”. A dirlo, a;, su Sky TG24, è Andrea, ordinario di microbiologia all'Università di Padova (LO SPECIALE- LE NOTIZIE SULIN DIRETTA - LO SPECIALE SUL RIENTRO A).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti Coronavirus, Crisanti a Tribù: "Elezioni occasione distruttiva per la scuola" Sky Tg24 Napoli, De Laurentiis nel mirino della critica

Il sindaco di Napoli, De Magistris, e il virologo Crisanti all'attacco del numero uno del club partenopeo dopo la positività al coronavirus ...

CORONAVIRUS: SCUOLE, il VIROLOGO Crisanti lancia l'ALLARME. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni

Seppur la VOGLIA di ricominciare a vivere la vita scolastica è tanta, la PAURA sovrasta qualsiasi tipo di pensiero ottimista. E soprattutto, l'aumento dei contagi di questi ultimi giorni lascia perple ...

Standing ovation per Mattarella nella scuola di Vo' Euganeo: "Sfida decisiva per la ripartenza"

VO' EUGANEO - "Un Paese non può dividersi sull'esigenza di sostenere e promuovere la sua scuola. Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica. Per tutti. Nessuno escluso". Sergio Matt ...

