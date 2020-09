Coronavirus | calano i contagi ma con tamponi dimezzati E sempre rispetto ieri | raddopiano i morti

NewSicilia : #Coronavirus #Italia, i dati di oggi #14settembre. #Cronaca #Covid_19 #Newsicilia - baritoday : In un giorno altri 61 positivi al covid in Puglia: calano i tamponi, due decessi nelle ultime 24 ore… - vivereurbino : Bollettino coronavirus, 11 nuovi positivi nelle Marche, ma calano i tamponi - max70gub : RT @viverepesaro: Coronavirus: 11 positivi nelle Marche, ma calano i tamponi - viverepesaro : Coronavirus: 11 positivi nelle Marche, ma calano i tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano

gonews

Ad annunciarlo è il responsabile europeo Hans Kluge. Intanto, nuovi lockdown in arrivo tra Israele, Indonesia, Inghilterra e Nuova Zelanda ...Dopo essere stato sconfitto da Dominic Thiem nella finale dello US Open 2020, Alexander Zverev ha esordito nella conferenza stampa post-match analizzando il momento in cui l’inerzia della partita è ca ...