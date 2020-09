Coronavirus, bollettino del 14 settembre: 65 nuovi casi in Sicilia, aumentano i ricoveri (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono 65 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia , quattro in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Sei sono migranti, tutti... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono 65 ipositivi alnelle ultime 24 ore in, quattro in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta ildel ministero della Salute. Sei sono migranti, tutti...

