Coronavirus, bollettino del 14 settembre: 1.008 nuovi contagi, terzo calo consecutivo (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, lunedì 14 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.008 nuovi contagi, terzo giorno di calo consecutivo. Da evidenziare però che nelle ultime 24 per sono stati eseguiti circa 26mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 288.761 persone. I decessi per Covid oggi sono 14, il totale dei morti a causa della pandemia in Italia è quindi di 35.624. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi crescono di 678 unità, oggi sono 39.187. Sono 213.950 le persone guarite ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Coviddi oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, lunedì 142020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.008giorno di. Da evidenziare però che nelle ultime 24 per sono stati eseguiti circa 26mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 288.761 persone. I decessi per Covid oggi sono 14, il totale dei morti a causa della pandemia in Italia è quindi di 35.624. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi crescono di 678 unità, oggi sono 39.187. Sono 213.950 le persone guarite ...

