Coronavirus: Austria, 35 nuovi contagi in Victoria in 24 ore (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - Lo Stato australiano di Victoria, il più colpito dal Coronavirus nel Paese, ha registrato ieri 35 casi di contagio, pari al livello più basso dal 26 giugno scorso: lo ha reso ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - Lo Stato australiano di, il più colpito dalnel Paese, ha registrato ieri 35 casi dio, pari al livello più basso dal 26 giugno scorso: lo ha reso ...

Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Coronavirus: Austria, 35 nuovi contagi in Victoria in 24 ore - iconanews : Coronavirus: Austria, 35 nuovi contagi in Victoria in 24 ore - maurizioagazzi : Sono stato in #Austria in agosto nessuna protezione nessun controllo nemmeno al chiuso...Coronavirus mondo, il canc… - fillycarre : Anche @sebastiankurz ufficializza seconda ondata #coronavirus in #Austria. Saggio mantenimento distanziamento su me… -