Coronavirus, Arcuri: “Investiamo su cura e vaccino prodotti in Italia”. Nuova gara per l’acquisto di tamponi, reagenti, test rapidi e macchinari più moderni per le analisi (Di lunedì 14 settembre 2020) “E’ un giorno di festa. Significa che il lockdown è davvero finito. Che la nostra comunità ha riconquistato la libertà più importante. La scuola è istruzione e socialità”. E’ quanto ha detto a Repubblica, il commissario straordinario all’emergenza Corovirus, Domenico Arcuri. Arcuri ha sottolineato che “il virus è ancora tra noi. Ormai ne siamo consapevoli tutti. E allora qualche contagio arriverà anche nelle scuole, come in tutti i Paesi che hanno già riaperto”. “Non dovremo alimentare panico inutile – ha aggiunto il Commissario del Governo -, ma garantire la massima sicurezza alla comunità scolastica e alle famiglie dei ragazzi”. Quanto al traguardo dei 200 mila test al giorno, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) “E’ un giorno di festa. Significa che il lockdown è davvero finito. Che la nostra comunità ha riconquistato la libertà più importante. La scuola è istruzione e socialità”. E’ quanto ha detto a Repubblica, il commissario straordinario all’emergenza Corovirus, Domenicoha sottolineato che “il virus è ancora tra noi. Ormai ne siamo consapevoli tutti. E allora qualche contagio arriverà anche nelle scuole, come in tutti i Paesi che hanno già riaperto”. “Non dovremo alimentare panico inutile – ha aggiunto il Commissario del Governo -, mantire la massima sicurezza alla comunità scolastica e alle famiglie dei ragazzi”. Quanto al traguardo dei 200 milaal giorno, ...

