Coronavirus, Arcuri “Investiamo su cura e vaccino prodotti in Italia” (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un giorno di festa. Significa che il lockdown è davvero finito. Che la nostra comunità ha riconquistato la libertà più importante. La scuola è istruzione e socialità”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario straordinario all’emergenza virus Domenico Arcuri, sottolineando come “il virus è ancora tra noi. Ormai ne siamo consapevoli tutti. E allora qualche contagio arriverà anche nelle scuole, come in tutti i Paesi che hanno già riaperto. Non dovremo alimentare panico inutile, ma garantire la massima sicurezza alla comunità scolastica e alle famiglie dei ragazzi”. Quanto al traguardo dei 200 mila test al giorno, Arcuri osserva: “Stiamo già facendo 100 mila tamponi al giorno. Sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un giorno di festa. Significa che il lockdown è davvero finito. Che la nostra comunità ha riconquistato la libertà più importante. La scuola è istruzione e socialità”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario straordinario all’emergenza virus Domenico, sottolineando come “il virus è ancora tra noi. Ormai ne siamo consapevoli tutti. E allora qualche contagio arriverà anche nelle scuole, come in tutti i Paesi che hanno già riaperto. Non dovremo alimentare panico inutile, ma garantire la massima sicurezza alla comunità scolastica e alle famiglie dei ragazzi”. Quanto al traguardo dei 200 mila test al giorno,osserva: “Stiamo già facendo 100 mila tamponi al giorno. Sono ...

La pandemia, a livello globale, non si arresta. L'Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto che ieri, domenica, è stato registrato un nuovo record giornalieri di contagi da Covid-19, con 307'9 ...

Arrivano le mascherine, mancano i banchi. Viaggio nelle città dove tornano le campanelle

Mascherine presenti (il commissario straordinario Domenico Arcuri ha rassicurato che sono arrivate in ... a causa dell'alto numero di contagi da Coronavirus. A Genova tre istituti sono rimasti chiusi.

