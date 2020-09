Coronavirus. Al primo colpo di tosse, che facciamo? Richiudiamo tutto? (Di lunedì 14 settembre 2020) di Daniele Capezzone. Che – nella lunga partita del Coronavirus – abbia vinto il caos, è pacifico. Che abbia trionfato la compressione della libertà, pure. Che sia stata schiantata l’economia, anche. Da quest’ultimo punto di vista, nel prossimo semestre, ci sarà un dato da tenere d’occhio: i fallimenti, le chiusure, le diverse forme (più o … Leggi su freeskipper (Di lunedì 14 settembre 2020) di Daniele Capezzone. Che – nella lunga partita del– abbia vinto il caos, è pacifico. Che abbia trionfato la compressione della libertà, pure. Che sia stata schiantata l’economia, anche. Da quest’ultimo punto di vista, nel prossimo semestre, ci sarà un dato da tenere d’occhio: i fallimenti, le chiusure, le diverse forme (più o …

Corriere : Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - SkyTG24 : Coronavirus, primo caso di contagio in una scuola del Friuli Venezia Giulia - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Si torna #scuola dopo sei mesi tra #mascherine e #distanziamento #primogiornodiscuola TUTTE LE #FOTO #ANSA #coronavirus… - Agenzia_Ansa : Si torna #scuola dopo sei mesi tra #mascherine e #distanziamento #primogiornodiscuola TUTTE LE #FOTO #ANSA… - Italia_Notizie : Inizio scuola, come sta andando il ritorno in aula nell’era coronavirus: la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo Primo giorno di scuola dopo il Coronavirus, 5,6 mln di studenti tornano sui banchi. LIVE Sky Tg24 Primo Slam per Thiem, Zverev domato al quinto set agli Us Open

Zverev, triste anche per l’assenza dei genitori entrambi positivi al Covid-19 prima del torneo, scoppia in lacrime durante il discorso alla premiazione. Lacrime di rabbia, di tensione da sfogare. Ma è ...

Scuola: Suona la campanella. Quasi 6 milioni gli studenti in classe

Il pensiero di Conte ai ragazzi: "Vi auguro di vivere un anno scolastico con fiducia ed entusiasmo. Impegnatevi nello studio, migliorerete voi stessi" Oggi suona la campanella nelle scuole per il prim ...

Zverev, triste anche per l’assenza dei genitori entrambi positivi al Covid-19 prima del torneo, scoppia in lacrime durante il discorso alla premiazione. Lacrime di rabbia, di tensione da sfogare. Ma è ...Il pensiero di Conte ai ragazzi: "Vi auguro di vivere un anno scolastico con fiducia ed entusiasmo. Impegnatevi nello studio, migliorerete voi stessi" Oggi suona la campanella nelle scuole per il prim ...