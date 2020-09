Coronavirus, 90 nuovi positivi in Campania (su 2.845 tamponi) e un decesso (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sono 90 nuovi positivi oggi in Campania. Di questi, dieci sono casi di rientro o connessi a precedenti positivi rientrati dall’estero o dalla Sardegna. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 2.845. Il totale dei positivi sale a 9.215 su 501.568 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza Covid. Oggi si registra anche un decesso (il totale è 452) mentre i nuovi guariti sono 26 (4.759 in totale). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sono 90oggi in. Di questi, dieci sono casi di rientro o connessi a precedentirientrati dall’estero o dalla Sardegna. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. Iprocessati nelle ultime 24 ore sono 2.845. Il totale deisale a 9.215 su 501.568effettuati dall’inizio dell’emergenza Covid. Oggi si registra anche un(il totale è 452) mentre iguariti sono 26 (4.759 in totale). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - RaiNews : #Coronavirus, 1.458 nuovi contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: 'In Europa media nuovi contagi più alta che a marzo' #coronavirus - Miti_Vigliero : RT @BJLiguria: Bollettino coronavirus: 65 nuovi casi, tre morti, 138 le persone in ospedale - - BabboleoNews : I numeri del #Coronavirus in #Liguria: sono 65 i nuovi positivi, su 995 tamponi effettuati. In aumento a #LaSpezia,… -