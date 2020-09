Corona virus: Italia, 39187 attualmente positivi a test (+678 in un giorno) con 35624 decessi (14) e 213950 guariti (316). Totale di 288761 casi (1008) Dati della protezione civile (Di lunedì 14 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 39187 attualmente positivi a test (+678 in un giorno) con 35624 decessi (14) e 213950 guariti (316). Totale di 288761 casi (1008) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 14 settembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(14) e(316).di) proviene da Noi Notizie..

