Coppa di Germania 2020, pokerissimo Borussia Dortmund: Duisburg spazzato 5-0 (Di lunedì 14 settembre 2020) Passeggiata per il Borussia Dortmund a domicilio contro il Duisburg nel match valido per il primo turno della Coppa di Germania. Il punteggio finale è di 5-0, con Sancho che ha aperto le marcature al 14′. Alla mezzora giunge il raddoppio ad opera di Bellingham, mentre otto minuti più tardi i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Volkmer. Un minuto più tardi arriva la terza rete dei gialloneri con Hazard. La tempesta giallonera non si ferma nella ripresa, quando dopo sei minuti Witsel cala il poker. Il pokerissimo definitivo è firmato da Marco Reus al 13′. Negli altri match della giornata, la Dinamo Dresda supera 4-1 l’Amburgo e passa il turno. Al Rot Weiss Essen è invece bastato un gol per avere ragione ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Passeggiata per ila domicilio contro ilnel match valido per il primo turno delladi. Il punteggio finale è di 5-0, con Sancho che ha aperto le marcature al 14′. Alla mezzora giunge il raddoppio ad opera di Bellingham, mentre otto minuti più tardi i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Volkmer. Un minuto più tardi arriva la terza rete dei gialloneri con Hazard. La tempesta giallonera non si ferma nella ripresa, quando dopo sei minuti Witsel cala il poker. Ildefinitivo è firmato da Marco Reus al 13′. Negli altri match della giornata, la Dinamo Dresda supera 4-1 l’Amburgo e passa il turno. Al Rot Weiss Essen è invece bastato un gol per avere ragione ...

